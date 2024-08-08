المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن عاطف السيد "غريب" مواليد عام 1978 من بلدة عيترون في جنوب لبنان

بسبب الملاكمة النسائية في الأولمبياد... روسيا والجزائر تتبادلان اللكمات الدبلوماسية في مجلس الأمن

بسبب الملاكمة النسائية في الأولمبياد... روسيا والجزائر تتبادلان اللكمات الدبلوماسية في مجلس الأمن

وزير التجارة الياباني: نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ولا يوجد تأثير حتى الآن على إمداداتنا المستقرة من الطاقة