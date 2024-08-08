مخزومي لجدل : اللبنانيون كلّهم وقفوا إلى جانب أهالي الجنوب لكن على وزارة الداخلية أن تمنع الضغط التجاريّ والاستغلال الواقع بين بعض اللبنانيين تجاه النازحين من الجنوب

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