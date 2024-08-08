معلومات الـ LBCI: سماع صوت قويّ عند أطراف بلدة مرياطة في قضاء زغرتا بالتزامن مع القصف الإسرائيليّ لمطار الشعيرات في حمص ما جعل أبناء المنطقة يعتقدون أنّ صاروخًا قد سقط في المنطقة ونتيجة المسح الأمنيّ للمنطقة الوعرة ليلًا لم يُعثر على أي جسم حتى الآن

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