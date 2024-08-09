مسيرة استهدفت سيارة في صيدا قرب مدخل مخيم عين الحلوة الغربيّ

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أمبري للأمن البحري: سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية