معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج

احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٥ جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٥ جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

أمبري للأمن البحري: سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية