التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد ضبية باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

مصادر لـ "الأنباء الكويتية": اتفاق مرجح على تجنّب الحرب الموسعة

مصادر لـ "الأنباء الكويتية": اتفاق مرجح على تجنّب الحرب الموسعة

مصادر الاشتراكي لـ "الاخبار" : التحالف مع المستقبل قد يهتز لكن لم يحن أوان وقوعه