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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة حولا - الحارة الشمالية

آخر الأخبار
2024-08-09 | 12:54
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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة حولا - الحارة الشمالية
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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة حولا - الحارة الشمالية

 
 
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