مصطفى البرغوثي للـLBCI: فرص الوصول الى وقف اطلاق النار في غزة مرتبطة بعامل واحد محدد وهو أن تقوم الولايات المتحدة بإجبار اسرائيل على القبول بوقف اطلاق النار وهي تستطيع فعل ذلك

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