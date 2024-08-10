الوكالة الوطنية للاعلام: بلدة عيترون تتعرض لقصف مدفعي متقطع

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق حادة استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق حادة استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج

وزارة الصحة في غزة: 39790 فلسطينيا استشهدوا و92002 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول