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o
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o
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الطيران المسّير شن غارة بصاروخين على "وادي القيسية" في أطراف بلدة مجدل سلم
آخر الأخبار
2024-08-10 | 06:48
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الطيران المسّير شن غارة بصاروخين على "وادي القيسية" في أطراف بلدة مجدل سلم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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