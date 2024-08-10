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الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين متتاليتين على بلدة عيتا الشعب

آخر الأخبار
2024-08-10 | 07:15
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الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين متتاليتين على بلدة عيتا الشعب
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الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين متتاليتين على بلدة عيتا الشعب

 
 
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