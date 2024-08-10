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o
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الرئيس الإيراني: ندعو مجلس الأمن الدولي للعمل بأقصى قدراته لمنع الكيان الصهيوني من تكرار جرائمه في غزة
آخر الأخبار
2024-08-10 | 12:37
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الرئيس الإيراني: ندعو مجلس الأمن الدولي للعمل بأقصى قدراته لمنع الكيان الصهيوني من تكرار جرائمه في غزة
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