الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية: استهدفنا منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصبناها بشكل مباشر

آخر الأخبار
2024-08-10 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية: استهدفنا منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصبناها بشكل مباشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية: استهدفنا منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصبناها بشكل مباشر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية:

استهدفنا

منظومة

الكرنتينا

بالصواريخ

الموجهة

وأصبناها

مباشر

LBCI التالي
طقس نهاية الاسبوع... صيفي اعتيادي دون موجات حرّ
اسرار الصحف المحلية 10-08-2024
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:23

حملة ترامب تقول إنها تعرضت لاختراق وتتهم إيران

LBCI
أخبار دولية
17:17

المحكمة العليا في فنزويلا تؤكد أن حكمها بشأن الإنتخابات سيكون مبرمًا

LBCI
أخبار دولية
17:05

مقتل جنديين هنديين في إشتباكات في كشمير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:46

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودع سلاح ومباني عسكرية لحزب الله في حنين وعيتا الشعب والخيام وبليدا

LBCI
آخر الأخبار
16:44

الجيش الإسرائيلي: قصفنا اليوم عددًا من المسيرات الجاهزة للإطلاق وعنصرًا من حزب الله في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:42

الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت مبنى لحزب الله في طير حرفا بعد رصد دخول عنصر من الحزب إليه

LBCI
آخر الأخبار
16:21

حماس: مطالبة وزير خارجية بريطانيا للحركة بالتوقف عن تعريض المدنيين للخطر هي تساوق شنيع مع رواية الإحتلال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:45

كابوس الأهالي... انتشار السجائر الإلكترونية مع ألعاب الفيديو! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:06

كهرباء لبنان: حريصون على اعطاء العاملين حقوقهم طالما انها تتوافق مع احكام القوانين

LBCI
منوعات
2024-07-24

بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
06:19

عصابة تبيع ليرات ذهبية مزيّفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا

LBCI
رياضة
13:47

ليلة العرب مع الذهب في ألعاب باريس وإسبانيا تنهي أحلام الديوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:40

مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثارت مواقف عربية ودولية... اليكم أبرزها

LBCI
أخبار دولية
13:39

الإنتخابات الرئاسية الأميركية: زلات وتقلبات في مواقف المرشحين

LBCI
أخبار دولية
13:37

مواجهات دير الزور تتصاعد... والوساطة الروسية تفشل!

LBCI
أخبار دولية
13:34

تحسبًا للأسوأ... دول الخليج تطور قدراتها العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
13:32

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... طيرحيفا ومجدل سلم وعيترون

LBCI
أخبار دولية
13:30

الموقف الأميركي من مستجدات غزة وتأثيراتها على الجهود الرامية لوقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:01

مشهد مرعب... سكان شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:45

قبلات حميمة تجمع جورج كلوني بزوجته اللبنانية في إيطاليا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
08:17

القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...

LBCI
منوعات
06:28

سيلفيو شيحا مع زوجته الحامل... وسؤال للمتابعين: "صبي أو بنت؟" (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:10

شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
00:09

الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل

LBCI
صحف اليوم
00:45

البيطار وضع إستراتيجيته لاستجواب سياسيين وقضاة وأمنيين...لكن لن يحرج الحجار (الانباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More