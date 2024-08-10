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الجيش الإسرائيلي: قصفنا اليوم عددًا من المسيرات الجاهزة للإطلاق وعنصرًا من حزب الله في لبنان
آخر الأخبار
2024-08-10 | 16:44
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا اليوم عددًا من المسيرات الجاهزة للإطلاق وعنصرًا من حزب الله في لبنان
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