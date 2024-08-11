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الرئيس الإيراني يرشح عباس عراقجي لمنصب وزير الخارجية

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2024-08-11 | 03:33
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الرئيس الإيراني يرشح عباس عراقجي لمنصب وزير الخارجية
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الرئيس الإيراني يرشح عباس عراقجي لمنصب وزير الخارجية

 
 
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