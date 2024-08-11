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o
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o
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المرصد السوري: مسيّرة تستهدف سيارة قرب البوكمال عند الحدود السورية ـ العراقية وسقوط ضحايا
آخر الأخبار
2024-08-11 | 07:19
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المرصد السوري: مسيّرة تستهدف سيارة قرب البوكمال عند الحدود السورية ـ العراقية وسقوط ضحايا
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