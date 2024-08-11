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وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب
آخر الأخبار
2024-08-11 | 10:05
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وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب
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