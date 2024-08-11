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الطيران الاسرائيليّ يخرق جدار الصوت فوق أجواء مدينة صور وقراها

آخر الأخبار
2024-08-11 | 10:46
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الطيران الاسرائيليّ يخرق جدار الصوت فوق أجواء مدينة صور وقراها
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الطيران الاسرائيليّ يخرق جدار الصوت فوق أجواء مدينة صور وقراها

 
 
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