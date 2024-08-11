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غارة على أطراف بلدتي بستيات ومعروب

آخر الأخبار
2024-08-11 | 12:05
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غارة على أطراف بلدتي بستيات ومعروب
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غارة على أطراف بلدتي بستيات ومعروب

 
 
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