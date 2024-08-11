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o
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o
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28
o
متن
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غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الجبين ويارين
آخر الأخبار
2024-08-11 | 12:29
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غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الجبين ويارين
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