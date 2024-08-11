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قصف لأطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وقنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربيّ والاوسط

آخر الأخبار
2024-08-11 | 14:02
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قصف لأطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وقنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربيّ والاوسط
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قصف لأطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وقنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربيّ والاوسط

 
 
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