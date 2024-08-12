بوتين: يبدو أن أوكرانيا تسعى لتحسين موقفها التفاوضي وإبطاء تقدمنا ​​في مناطق أخرى من الجبهة وروسيا سترد على هذا الهجوم الأوكراني

مؤثرة برازيلية تثير الجدل... وضعت قناعاً من البراز على وجهها: وهذا رأي الخبراء! (فيديو)

مؤثرة برازيلية تثير الجدل... وضعت قناعاً من البراز على وجهها: وهذا رأي الخبراء! (فيديو)

غالانت: أردت في 11 تشرين الأول الماضي مهاجمة لبنان لكن الكابينت لم يصدق على الطلب والآن لا أنصح بذلك