الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوستن: بحثت مع غالانت جهودنا لردع عدوان إيران وحزب الله والجماعات الأخرى المتحالفة مع طهران في المنطقة

آخر الأخبار
2024-08-12 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوستن: بحثت مع غالانت جهودنا لردع عدوان إيران وحزب الله والجماعات الأخرى المتحالفة مع طهران في المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوستن: بحثت مع غالانت جهودنا لردع عدوان إيران وحزب الله والجماعات الأخرى المتحالفة مع طهران في المنطقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

غالانت

جهودنا

عدوان

إيران

والجماعات

الأخرى

المتحالفة

طهران

المنطقة

LBCI التالي
هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها... وهكذا عايدها جوزف عطية (صور)
مؤثرة برازيلية تثير الجدل... وضعت قناعاً من البراز على وجهها: وهذا رأي الخبراء! (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:54

ألقى قنبلة مولوتوف داخل المحكمة الشرعية السنية

LBCI
أخبار لبنان
09:43

إدارة واستثمار مرفأ بيروت: العمل يسير بشكل طبيعي لدى ادارة المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
09:37

"القوات" ردًا على باسيل: من أخذ البلد إلى مغامرات إنتحارية هو حليفه في وثيقة التفاهم "حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
09:36

المستشار الألماني حثّ الرئيس الإيراني على تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:11

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية

LBCI
عالم الطبخ
09:10

برياني الدجاج وسلطة البطاطا الحلوة... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
منوعات
09:07

مجسمات عرض الملابس بلا وجوه في أفغانستان: "هذا الأسلوب يجعل الواجهات قبيحة" (صور)

LBCI
منوعات
08:50

لهذا السبب الصادم... رجل يقوم بتلف لوحات أثرية يبلغ عمرها آلاف السنوات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-11

لهذا السبب الصادم... رجل يقرر قطع علاقته بوالديه نهائياً: ما القصّة؟

LBCI
أخبار دولية
06:12

وزارة الدفاع الروسية: موسكو تتصدى لتوغل أوكراني في أراضيها

LBCI
أمن وقضاء
06:16

ينشطان بترويج المخدّرات… أوقفهما مكتب مكافحة المخدرّات المركزيّ

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-11

الراعي أزاح الستارة عن تمثال الطوباوي اسطفان الدويهي في مجد المعوش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

ملف الكهرباء... بحث في إمكان إيجاد حل لدفع مستحقات لبنان الدولة العراقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

مفاوضات وبيان حماس واتصال بين اوستن وغالانت… هذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:43

ميقاتي: الإتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الإسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في أعالي جبال كسروان... قرى OMT الصيفية تفوق الخيال إليكم جديدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الألعاب الأولمبية...فواتير باهظة عبر الزمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد ثمانين عامًا... الدبابات الألمانية تعود الى روسيا في توغل اوكرانيّ كبير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:49

وفاة الممثل سمير شمص

LBCI
أخبار لبنان
07:39

المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي

LBCI
أخبار دولية
13:48

أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام

LBCI
منوعات
15:19

حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!

LBCI
صحف اليوم
00:46

برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”

LBCI
منوعات
16:30

حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 12-8-2024

LBCI
صحف اليوم
23:43

حزب الله يتفادى منح إسرائيل الذريعة لقصف مناطق مدنية والضاحية الجنوبية (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More