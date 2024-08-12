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o
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o
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28
o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
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الخارجية الأميركية: نسعى من خلال الدبلوماسية لمنع التصعيد في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-08-12 | 12:19
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الخارجية الأميركية: نسعى من خلال الدبلوماسية لمنع التصعيد في الشرق الأوسط
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