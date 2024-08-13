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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا

آخر الأخبار
2024-08-13 | 09:13
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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز &quot;M90&quot; ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا
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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا

 
 
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