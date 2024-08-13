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o
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o
متن
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البيت الأبيض: ماكغورك وهوكشتاين سيتوجهان إلى الشرق الأوسط للعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد
آخر الأخبار
2024-08-13 | 14:53
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البيت الأبيض: ماكغورك وهوكشتاين سيتوجهان إلى الشرق الأوسط للعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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