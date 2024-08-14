حادث سير عى اوتوستراد العقيبة باتجاه الشمال وزحمة سير خانقة

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هوكستين بعد لقائه بري: الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال أمده ونؤمن أنه من الممكن الوصول إلى حل ديبلوماسي وما من أحد يريد حربًا شاملة بين لبنان واسرائيل