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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين ياسين شعيتو "جواد" مواليد عام 1995 من بلدة الطيري في جنوب لبنان

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2024-08-14 | 16:21
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين ياسين شعيتو &quot;جواد&quot; مواليد عام 1995 من بلدة الطيري في جنوب لبنان
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين ياسين شعيتو "جواد" مواليد عام 1995 من بلدة الطيري في جنوب لبنان

 
 
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