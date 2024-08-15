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o
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35
o
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o
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o
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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف بلدة الخيام تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه
آخر الأخبار
2024-08-15 | 03:15
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف بلدة الخيام تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه
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