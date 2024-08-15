المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية

نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)

نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)

علماء آثار يكتشفون "إمبراطورية مخفية" بالصدفة في هذا البلد.. لن تصدقوا ماذا وجدوا