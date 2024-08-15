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المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة

آخر الأخبار
2024-08-15 | 05:51
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المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة
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المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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