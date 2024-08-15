وكالة أنباء فارس الإيرانية: وفاة مستشار عسكري بالحرس الثوري متأثرا بجراح أصيب بها في سوريا

صحة غزة: استشهاد 40005 فلسطينيين وإصابة 92401 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الاول

صحة غزة: استشهاد 40005 فلسطينيين وإصابة 92401 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الاول

المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة