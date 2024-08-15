مريض بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة A+ في مستشفى حمود للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70408235

أبو عبيدة: الحارس كان قتل أحد الرهائن بعد أن تلقى نبأ مقتل طفليه

أبو عبيدة: الحارس كان قتل أحد الرهائن بعد أن تلقى نبأ مقتل طفليه

المتحدث باسم كتائب القسام: الحارس الذي قتل أحد الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين "تصرف بشكل انتقامي خلافا للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه في إحدى مجازر العدو"