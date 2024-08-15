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"المقاومة الإسلامية" استهدفت لاول مرة المستعمرة الجديدة شامير
آخر الأخبار
2024-08-15 | 08:03
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"المقاومة الإسلامية" استهدفت لاول مرة المستعمرة الجديدة شامير
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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