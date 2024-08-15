مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز: محادثات غزة مستمرة في الدوحة مساء اليوم الخميس ومن المتوقع أن يستأنف جميع المشاركين الاجتماع غدا الجمعة

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