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منظمة الصحة العالمية تحذّر من تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا "خلال الأيام المقبلة"

آخر الأخبار
2024-08-15 | 14:00
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منظمة الصحة العالمية تحذّر من تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا &quot;خلال الأيام المقبلة&quot;
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منظمة الصحة العالمية تحذّر من تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا "خلال الأيام المقبلة"

 
 
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