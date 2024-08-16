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استشهاد شخص واصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية التي طالت عيترون

آخر الأخبار
2024-08-16 | 04:05
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استشهاد شخص واصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية التي طالت عيترون
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استشهاد شخص واصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية التي طالت عيترون

 
 
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