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o
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o
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اندلاع حريق كبير في سهل مرجعيون جراء سقوط قذيفة ضوئية قبالة مستعمرة المطلة
آخر الأخبار
2024-08-16 | 04:43
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اندلاع حريق كبير في سهل مرجعيون جراء سقوط قذيفة ضوئية قبالة مستعمرة المطلة
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