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o
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اندلاع حريق كبير على طريق نهر الليطاني - الخردلي باتجاه القليعة
آخر الأخبار
2024-08-16 | 05:35
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اندلاع حريق كبير على طريق نهر الليطاني - الخردلي باتجاه القليعة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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