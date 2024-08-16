وزير الخارجية المصري بعد لقاء بو حبيب: نخشى أن تكون لازمات المنطقة انعكاسات سلبية على استقرار لبنان الذي هو مصلحة عربية ومصر ستقوم بكل ما يلزم لتفادي أي انفجار للاوضاع أو تصعيد غير مسبوق في لبنان

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