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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نفترض أن الهجوم من إيران أو حزب الله قد يحدث في أي لحظة
آخر الأخبار
2024-08-16 | 15:20
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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نفترض أن الهجوم من إيران أو حزب الله قد يحدث في أي لحظة
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