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o
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o
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اطلاق صليات صاروخية متتالية من جنوب لبنان بإتجاه الجليل الاعلى واصبع الجليل وصافرات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها
آخر الأخبار
2024-08-17 | 05:15
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اطلاق صليات صاروخية متتالية من جنوب لبنان بإتجاه الجليل الاعلى واصبع الجليل وصافرات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها
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