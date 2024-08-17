قصف أطراف الناقورة وجبل اللبونة

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة الى 40074 قتيلا

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة الى 40074 قتيلا

مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!