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حريق نفايات واعشاب بين مطاعم على اوتوستراد ضبيه أدى الى زحمة سير خانقة

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2024-08-17 | 08:42
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حريق نفايات واعشاب بين مطاعم على اوتوستراد ضبيه أدى الى زحمة سير خانقة
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حريق نفايات واعشاب بين مطاعم على اوتوستراد ضبيه أدى الى زحمة سير خانقة

 
 
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