مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة مركبا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح

لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب... تناولوا هذه الفواكه يومياً (فيديو)

لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب... تناولوا هذه الفواكه يومياً (فيديو)

طفل في مستشفى الروم في الاشرفية بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: +966599720770