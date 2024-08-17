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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه التعافي بدون استعادة الرهائن

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2024-08-17 | 16:43
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه التعافي بدون استعادة الرهائن
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه التعافي بدون استعادة الرهائن

 
 
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