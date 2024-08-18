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وزارة الصحة في غزة: مقتل 40099 فلسطينيا وإصابة 92609 خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر
آخر الأخبار
2024-08-18 | 06:05
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 40099 فلسطينيا وإصابة 92609 خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر
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