الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جنون فنون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي تنعى الشهيد فادي قاسم كنعان "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-08-18 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي تنعى الشهيد فادي قاسم كنعان "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اللبنانية
لمقاومة
الإحتلال
الإسرائيلي
الشهيد
كنعان
"جهاد"
مواليد
لبنان
التالي
الجزيرة: مصابون في قصف إسرائيليّ على أحد المنازل في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة
يسرائيل هيوم: نتنياهو مصر على استئناف الحرب بعد استنفاد الاتفاق ويطلب تعهدا أميركيا مكتوبا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين
0
آخر الأخبار
13:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضهر الوحش باتجاه عاليه
آخر الأخبار
13:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضهر الوحش باتجاه عاليه
0
أخبار دولية
13:13
المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل الأسبوع الماضي
أخبار دولية
13:13
المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل الأسبوع الماضي
0
آخر الأخبار
13:09
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة
آخر الأخبار
13:09
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين
0
آخر الأخبار
13:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضهر الوحش باتجاه عاليه
آخر الأخبار
13:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضهر الوحش باتجاه عاليه
0
آخر الأخبار
13:09
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة
آخر الأخبار
13:09
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة
0
منوعات
13:00
وضع جثته في الثلاجة وانتحل شخصيته... ما فعله هذا الرجل بوالده مرعب وهذا كان مصيره!
منوعات
13:00
وضع جثته في الثلاجة وانتحل شخصيته... ما فعله هذا الرجل بوالده مرعب وهذا كان مصيره!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-13
سيرينا ويليامز تسخر من الأمير هاري وزوجته: "أنتما تستهلكان الكثير من الأكسجين" (فيديو)
منوعات
2024-07-13
سيرينا ويليامز تسخر من الأمير هاري وزوجته: "أنتما تستهلكان الكثير من الأكسجين" (فيديو)
0
أمن وقضاء
2024-07-31
سرق 10 مستشفيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته وضبطت 9 معدات طبية
أمن وقضاء
2024-07-31
سرق 10 مستشفيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته وضبطت 9 معدات طبية
0
فنّ
2024-06-15
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين
فنّ
2024-06-15
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين
0
آخر الأخبار
09:42
المقاومة الإسلامية: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم وموقع المالكية
آخر الأخبار
09:42
المقاومة الإسلامية: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم وموقع المالكية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
رواية إغتيال فؤاد شكر تشعل جبهتي اسرائيل ولبنان..وحزب الله ينفي
تقارير نشرة الاخبار
13:00
رواية إغتيال فؤاد شكر تشعل جبهتي اسرائيل ولبنان..وحزب الله ينفي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-08-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-08-2024
0
أخبار دولية
09:44
نتانياهو يدعو إلى مزيد من الضغط على حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة
أخبار دولية
09:44
نتانياهو يدعو إلى مزيد من الضغط على حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها
0
أمن وقضاء
06:48
تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان
أمن وقضاء
06:48
تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:29
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
أخبار لبنان
04:29
فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار
0
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:14
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
فنّ
05:14
في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
2
أخبار لبنان
08:19
الجزائر عبّرت عن رغبتها في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال هبة
أخبار لبنان
08:19
الجزائر عبّرت عن رغبتها في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال هبة
3
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
4
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
5
آخر الأخبار
16:54
تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول
آخر الأخبار
16:54
تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول
6
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
أخبار لبنان
05:54
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
7
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
أخبار لبنان
06:38
كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت
8
أخبار لبنان
03:43
تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)
أخبار لبنان
03:43
تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More