الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جنون فنون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة‏

آخر الأخبار
2024-08-18 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة‏
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة‏

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية:‏

مجاهدونا

استهدفوا

زبدين

‏مزارع

اللبنانية

المحتلة

بالأسلحة

الصاروخية

وأصابوه

إصابة

مباشرة‏

LBCI التالي
الجزيرة: مصابون في قصف إسرائيليّ على أحد المنازل في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة
يسرائيل هيوم: نتنياهو مصر على استئناف الحرب بعد استنفاد الاتفاق ويطلب تعهدا أميركيا مكتوبا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين

LBCI
آخر الأخبار
13:25

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضهر الوحش باتجاه عاليه

LBCI
أخبار دولية
13:13

المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل الأسبوع الماضي

LBCI
آخر الأخبار
13:09

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين

LBCI
آخر الأخبار
13:25

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضهر الوحش باتجاه عاليه

LBCI
آخر الأخبار
13:09

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة

LBCI
منوعات
13:00

وضع جثته في الثلاجة وانتحل شخصيته... ما فعله هذا الرجل بوالده مرعب وهذا كان مصيره!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-13

سيرينا ويليامز تسخر من الأمير هاري وزوجته: "أنتما تستهلكان الكثير من الأكسجين" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-31

سرق 10 مستشفيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته وضبطت 9 معدات طبية

LBCI
فنّ
2024-06-15

ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين

LBCI
آخر الأخبار
09:42

المقاومة الإسلامية: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم وموقع المالكية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الإنتخابات الأميركية: شيكاغو تستضيف مؤتمر الحزب الديمقراطي إبتداءً من الإثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

رواية إغتيال فؤاد شكر تشعل جبهتي اسرائيل ولبنان..وحزب الله ينفي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 18-08-2024

LBCI
أخبار دولية
09:44

نتانياهو يدعو إلى مزيد من الضغط على حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ملكة جمال لبنان في بقرزلا في استقبال خاص بها... وأهالي بلدة رحبة بانتظارها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:29

فضل الله: المقاومة تخوض مواجهة كبرى ولا وقت لديها للصغار

LBCI
أخبار لبنان
14:05

لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:14

في أجواء عائلية مميزة... ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

الجزائر عبّرت عن رغبتها في مساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال هبة

LBCI
منوعات
16:05

"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:51

"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!

LBCI
آخر الأخبار
16:54

تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم ٧ تشرين الأول

LBCI
أخبار لبنان
05:54

فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
06:38

كهرباء لبنان: تزويد معمل الزهراني ٥ آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني واستقدام سفينة مازوت

LBCI
أخبار لبنان
03:43

تفاصيل جديدة... اتصال هاتفيّ أدى إلى اغتيال "فؤاد شكر" (وول ستريت جورنال)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More