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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-08-18 | 14:05
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

 
 
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